(Adnkronos) – “I dati epidemiologici più recenti parlano di un netto incremento dell’incidenza di malattia, con una prevalenza che si eleva anch’essa, con dei dati di proiezione entro il 2050 di quasi 600mila pazienti con malattia infiammatoria cronica. Adesso siamo intorno ai 350mila”. È lo scenario tracciato da Edoardo Vincenzo Savarino, associato di Gastroenterologia all’università degli Studi di Padova e segretario generale Ig-Ibd, in occasione del XVII Congresso nazionale dell’Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Disease, a Riccione dal 26 al 28 novembre.

L’aumento dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) rappresenta una sfida sempre più rilevante per la sanità italiana e che – secondo gli esperti – richiederà una risposta organizzativa e assistenziale adeguata, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra associazioni dei pazienti, società scientifiche e Servizio sanitario nazionale. “Questo significa un impatto significativo per il Ssn, un lavoro significativo che deve essere svolto in collaborazione tra associazioni pazienti, associazioni mediche e sistema sanitario nazionale per cercare di reagire in maniera positiva e costruttiva a questo incremento epidemiologico, per fornire il meglio delle cure possibili per i nostri pazienti”, sottolinea Savarino.

Un altro fronte decisivo è quello dell’evoluzione delle possibilità terapeutiche. Negli ultimi 25 anni il panorama farmacologico è profondamente cambiato, passando da un’unica opzione disponibile a un numero sempre maggiore di trattamenti. “Siamo partiti con un solo farmaco 25 anni fa, adesso ne abbiamo a disposizione 9, 10, saranno 11, 12, 13 nel prossimo futuro”, spiega il segretario generale Ig-Ibd. Si tratta di terapie innovative, caratterizzate da differenti meccanismi d’azione e da profili di sicurezza sempre maggiori, che permettono di ampliare le possibilità di trattamento. La sfida, adesso, è individuare il percorso terapeutico più appropriato per ciascun paziente, valorizzando le nuove conoscenze scientifiche e i risultati della ricerca. “Dobbiamo comprendere bene come posizionarle nel contesto dell’algoritmo terapeutico. I dati presentati nell’occasione di questo congresso e in futuro ci aiuteranno a gestire sempre meglio questo tipo di terapie”. Un passaggio fondamentale per trasformare l’innovazione scientifica in un miglioramento concreto e uniforme dell’assistenza sul territorio nazionale.

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