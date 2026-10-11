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Sassuolo-Milan, lacrime per Gabbia e cambio forzato: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Finisce subito Sassuolo-Milan per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, alla prima partita da titolare in questa stagione, è costretto a lasciare il campo per infortunio dopo poco più di un quarto d’ora di gioco. Cos’è successo al Mapei Stadium? Al 16′ il difensore ingaggia un duello in velocità sulla fascia con Laurienté, restando però a terra nel contrasto, dopo una scivolata. L’arbitro Fourneau lascia proseguire, ma al termine dell’azione si capisce subito che il problema muscolare al flessore della gamba sinistra è più grave del previsto e il tecnico rossonero Ruben Amorim chiama il cambio. 

Il Milan è costretto alla sostituzione immediata e Gabbia, con le lacrime agli occhi, esce dal campo in barella. Con le mani sul volto. Dentro, al suo posto, De Winter.  

Pochi minuti dopo, al 26′, i sanitari tornano in campo anche per Leysen. Anche la sua partita finisce in anticipo e il difensore belga esce dal campo accompagnato, senza riuscire ad appoggiare il piede. Aquilani lo sostituisce con Odenthal. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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