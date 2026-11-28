(Adnkronos) – “Come ogni anno organizziamo questo appuntamento per trasferire conoscenza a tutti i colleghi, perché credo che proprio la conoscenza sia alla base della capacità di costruire valore all’interno dell’azienda. Il mio intervento conclusivo arriva dopo una serie di contributi specifici che, uniti insieme, raccontano come questo momento di grande cambiamento socioeconomico, geopolitico e tecnologico che, per la prima volta, avviene contemporaneamente su tutti questi fronti rappresenti una fase in cui è fondamentale possedere una conoscenza solida, capace di permetterci di costruire le basi per il nostro futuro”. È quanto sottolineato da Roberto Saracino, CTO Italy di Brightstar, nel corso della Convention CTO Italy di Brightstar a tenutasi Roma e dedicata al “Cambiamento tecnologico e culturale”, un appuntamento nato per mettere a confronto prospettive diverse, comprendere le trasformazioni in corso e tradurle in scelte concrete per il futuro dell’azienda.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)