“Se Stefano De Martino mi invita a casa sua, ci vado volentieri anche perché so che cucina bene. Se poi mi invita a Sanremo ci vado lo stesso, ma prima mi deve invitare a casa sua”. Ironizza così Sal Da Vinci con l’Adnkronos in merito a un ipotetico invito al festival di Sanremo 2027 da parte del direttore artistico Stefano De Martino. “Stefano decidi tu, se mi vuoi, non mi vuoi, io mi sono già organizzato, ho messo già l’abito… però chiamami ‘ampressa’ perché io mi devo preparà”, chiosa in napoletano Sal Da Vinci.