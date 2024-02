Sanremo 2024, da Mare Fuori al Festival: l’emozione di Clara – Video

(Adnkronos) – "Il debutto è stato bellissimo ed emozionante". Così Clara che con il brano 'Diamanti grezzi' ha aperto la prima serata del Festival di Sanremo 2024. "Prima di salire sul palco – racconta l'artista – non capivo nulla e immaginavo mia madre e mio fratello davanti alla tv. E' stato emozionante e ho cercato di vivermela al 100%". "Scesa dal palco mi tremavano le gambe. Un'adrenalina incredibile. In quei 3 minuti ho mostrato me stessa a non ho rimpianti" aggiunge la cantante che in conferenza stampa parla anche di 'Mare Fuori', dove interpreta il ruolo di Crazy J: "tutto nasce dalla musica perché il regista che mi seguiva su Instagram mi ha scritto e mi ha chiesto di scrivere due canzoni per la serie e provare a recitare un personaggio che come me è una cantante". "La musica resta la mia passione principale ma 'Mare Fuori' mi ha insegnato a credere in me stessa e a buttarmi", aggiunge Clara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

