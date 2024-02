Sanremo 2024, Amadeus: “Se vengono i trattori li faccio salire sul palco” – Video

(Adnkronos) – "Se vengono i trattori, li faccio salire sul palco". Così Amadeus ha risposto in conferenza stampa sull'appello rivoltogli dagli agricoltori e sull'ipotesi che la protesta del settore agricolo arrivi sul palco di Sanremo 2024. "Lo sai sì, chi sarà il primo della fila? Al Bano", è intervenuto Fiorello sorridendo. Amadeus ha poi aggiunto che finora non ci sono stati contatti con gli organizzatori della protesta: "Nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla. È una protesta giusta e sacrosanta, per il diritto al lavoro", ha detto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

