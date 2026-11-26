Italia
Sanità, Taddeucci (Opi Livorno): “”In Rapporto Fnopi-Sant’Anna anche punto di vista dei cittadini””
“C’è un patrimonio di competenze che emerge sia dalla valutazione che gli infermieri fanno di se stessi, ma anche riconosciuto dai cittadini, su cui poter investire. C’è molto da fare per i servizi sanitari rispetto ai nuovi modelli, per rispondere in maniera migliore ai bisogni assistenziali dei cittadini.C’è un patrimonio di competenze da sviluppare che anche i cittadini riconoscono”. Lo spiega Lorenzo Taddeucci, presidente Opi – Ordine professioni infermieristiche Livorno alla presentazione del II Rapporto Fnopi-S.Anna sulle professioni infermieristiche, promosso da Fnopi – Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, nell’ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.