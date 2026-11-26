“C’è un patrimonio di competenze che emerge sia dalla valutazione che gli infermieri fanno di se stessi, ma anche riconosciuto dai cittadini, su cui poter investire. C’è molto da fare per i servizi sanitari rispetto ai nuovi modelli, per rispondere in maniera migliore ai bisogni assistenziali dei cittadini.C’è un patrimonio di competenze da sviluppare che anche i cittadini riconoscono”. Lo spiega Lorenzo Taddeucci, presidente Opi – Ordine professioni infermieristiche Livorno alla presentazione del II Rapporto Fnopi-S.Anna sulle professioni infermieristiche, promosso da Fnopi – Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, nell’ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.