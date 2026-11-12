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Sanità: Salutequità, “Senza test genomici i farmaci innovativi rischiano di restare inaccessibili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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L’inserimento di una prestazione nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) non garantisce automaticamente che sia disponibile per tutti i cittadini, con tempi e modalità omogenei sul territorio nazionale. È uno dei nodi evidenziati da Salutequità nel dossier “Aggiornamento dei Lea Livelli essenziali di assistenza nell’era della medicina di precisione. Governance, sostenibilità e prospettive di riforma”, presentato a Roma durante l’evento “Livelli Essenziali di Assistenza e Next Generation Sequencing – La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso”.

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