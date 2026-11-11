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Sanità, Ronzulli: “Innovazione accessibile riduce ricoveri e costi indiretti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Rendere l’innovazione accessibile non è solo una risposta clinica ma anche un investimento per ridurre ospedalizzazioni e costi indiretti”. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, nel messaggio inviato in occasione dell’incontro ‘Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica’, promosso oggi a Roma da Healthcare Policy, nella Biblioteca del Senato, con il contributo non condizionante di GlaxoSmithKline. “Le malattie respiratorie croniche come asma grave, Bpco e rinosinusite cronica con poliposi nasale, per le quali oggi esistono terapie biologiche, rappresentano una sfida crescente per il nostro sistema sanitario – sottolinea – Sono spesso sottodiagnosticate, incidono profondamente sulla qualità della vita e generano costi elevati in termini di ospedalizzazioni, riacutizzazioni e perdita di produttività”. 

Sul fronte delle patologie respiratorie croniche, ricorda la vicepresidente del Senato, “è stato aggiornato il Piano nazionale della cronicità. Nel 2024 è stato infatti adottato, con Accordo Stato-Regioni, il documento di indirizzo per la prevenzione e la gestione integrata dell’asma grave. Sono state rese disponibili e rimborsate dal Servizio sanitario nazionale terapie biologiche innovative per asma grave, Bpco e poliposi nasale”. È stato inoltre avviato “un tavolo permanente finalizzato a un Piano strategico nazionale sulla salute respiratoria”. 

“La prevenzione deve diventare l’elemento centrale della sanità dei prossimi anni – rimarca Ronzulli – Non possiamo limitarci a curare quando la malattia è già avanzata”. Diagnosi precoce e telemedicina possono contribuire a intercettare i segnali di peggioramento, migliorare il follow-up dei pazienti cronici e ridurre gli accessi non necessari al pronto soccorso e in ospedale. “Un approccio preventivo riduce le riacutizzazioni, migliora la qualità della vita e, nel tempo, alleggerisce anche i costi per il sistema”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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