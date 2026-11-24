(Adnkronos) – La miopia è sempre più diffusa e rischia di diventare un problema di salute pubblica. “Il nostro obiettivo è evitare che si trasformi in una vera e propria malattia, con gravi conseguenze sulla vista e sulla qualità della vita delle persone”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Stanislao Rizzo, direttore del Centro europeo della miopia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, professore ordinario di Malattie dell’apparato visivo all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa complessa di Oculistica del Policlinico Gemelli, alla presentazione del nuovo Centro europeo di miopia.

“Oggi è un gran giorno per noi: apre il Centro europeo della miopia, malattia che è diventata un’emergenza nazionale e internazionale. Le stime indicano che nel 2050 circa il 50% della popolazione mondiale sarà miope. Di queste persone, un miliardo sarà affetto da miopia grave o patologica” avverte l’esperto. Una condizione che non si limita alla necessità di indossare gli occhiali, ma che “può comportare complicanze anche molto serie, come il distacco della retina, la cataratta precoce, il glaucoma e la maculopatia miopica”. Problemi che possono compromettere gravemente la vista. “Il nostro obiettivo, come medici e oculisti, è evitare che la miopia diventi una malattia vera e propria, con gravi ripercussioni sulla vista e sulla vita delle persone. Da qui nasce l’esigenza di un centro dedicato ai pazienti miopi” aggiunge Rizzo.

Il nuovo Centro, che coinvolge il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, offrirà un percorso completo di assistenza. “Il paziente non troverà soltanto specialisti che prescrivono gli occhiali – spiega Rizzo – ma professionisti con competenze specifiche, tecnologie diagnostiche avanzate e terapie sofisticate, quando necessarie. Per i casi più complessi sarà disponibile anche un servizio di riabilitazione visiva, dedicato a chi ha subito una perdita importante della vista. Vogliamo seguire il paziente lungo tutto il percorso: dalla correzione della miopia fino alla riabilitazione”. Il progetto è già operativo. “Da domani mattina il Cup della Regione Lazio avrà quattro agende dedicate ad altrettanti ambulatori per la miopia. È la prima volta in Italia che i pazienti potranno prenotare, attraverso il Sistema sanitario regionale, una visita specialistica specificamente dedicata a questa patologia. Non soltanto progetti, quindi, ma risposte concrete e appuntamenti accessibili ai cittadini”.

Un ulteriore passo sarà la realizzazione di un nuovo edificio dedicato all’Oculistica, progettato appositamente per le persone con problemi visivi. La struttura ospiterà anche laboratori di ricerca, nei quali le aziende che sviluppano occhiali, dispositivi e tecnologie avanzate potranno lavorare a stretto contatto con medici e ricercatori. “Per la prima volta la ricerca potrà essere applicata quotidianamente, fianco a fianco con i clinici e con i pazienti. È un elemento di grande valore per il nostro progetto” sottolinea. La speranza del professor Rizzo è che il nuovo Centro possa contribuire soprattutto a “ridurre le forme più gravi della malattia. Mi auguro che questo Centro, un domani e spero presto, mi tolga tanto lavoro. Noi specialisti ci occupiamo soprattutto delle complicanze più gravi della miopia. Speriamo che questa struttura possa contribuire a ridurle” conclude.

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