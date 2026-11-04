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Sanità, Radovanovic (UniMi): “Vaccino rsv riduce ospedalizzazioni ed eventi gravi””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“Avere la possibilità di vaccinarsi per il virus respiratorio sinciziale (rsv) si è dimostrato un metodo efficace per ridurre gli eventi acuti nei pazienti con broncopatia cronica ostruttiva (bpco) o asma, ma anche nei pazienti con patologie cardiovascolari, in particolare con scompenso cardiaco e con diabete”. Lo ha detto Dejan Radovanovic, professore Malattie apparato respiratorio, università degli Studi di Milano e dirigente medico, Uoc Pneumologia, ospedale Luigi Sacco, Asst Fatebenefratelli Sacco, Milano, nel capoluogo lombardo all’incontro con la stampa organizzato da Gsk in occasione della settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale – Rsv, dal 2 all’8 novembre.

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