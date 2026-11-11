Sanità, Pellegrini Calace (Federfarma): “”Fascicolo sanitario elettronico per indicazioni più chiare

“Per evitare che il paziente debba affrontare percorsi frammentati, è possibile rafforzare, attraverso le tecnologie, il raccordo tra farmacia, medico di medicina generale e specialista. Il Fascicolo sanitario elettronico si propone come uno strumento in grado di offrire una panoramica complessiva della situazione del paziente. Ciascuna figura coinvolta, dalla farmacia al medico di medicina generale fino allo specialista, avrebbe così la possibilità di fornire indicazioni chiare al paziente”. Sono le parole di Michele Pellegrini Calace, segretario nazionale Federfarma, partecipando oggi al Senato a Roma a ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, il confronto, promosso dal senatore Francesco Zaffini in prossimità della Giornata Mondiale del Diabete, che ha riunito istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema salute.