(Adnkronos) – “La giornata di oggi è rivolta a creare una rete tra più di cento associazioni di pazienti per avere delle connessioni e un’agenda comune da comunicare e su cui lavorare nel prossimo Parlamento. Credo che la nostra intelligenza stia nell’avere un’unica voce”. Così Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge, oggi a Milano all’incontro ‘La sanità ai tempi dell’innovazione’, parte del progetto ‘Connessioni di cura. Conoscere per agire’, promosso da Fondazione The Bridge per aprire un confronto sul futuro della sanità.

Secondo Iardino, per arrivare a una posizione comune “dobbiamo metterci d’accordo e trovare dei punti condivisi. La formazione che parte oggi è il primo elemento. Poi dobbiamo chiedere alle istituzioni, visto che la legge lo prevede, di avere degli indicatori per scegliere la persona più qualificata a rappresentare anche gli altri. Abbiamo un tesoro enorme costituito dalle associazioni dei pazienti”.

Iardino spiega anche il progetto ‘Connessioni di cura’: “La cura per una persona non è solo il farmaco, non è solo il ricovero ospedaliero. Quando una persona ha un momento di fragilità clinica bisogna prenderla in carico guardando anche al suo contesto sociale, ambientale ed economico, accompagnarla nel momento acuto ma anche a casa, nelle case di comunità. Non possiamo più permetterci di avere la persona divisa in tanti segmenti: la persona è una”.

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