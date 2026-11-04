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Sanità, Girelli (Pd): “”Meno burocrazia e più investimenti in prevenzione””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“Investire in prevenzione è indispensabile per garantire la sostenibilità del Ssn. Servono più risorse, meno burocrazia e un’organizzazione capace di rendere accessibili le innovazioni su tutto il territorio. La prevenzione migliora la qualità della vita e riduce i costi futuri.” Lo ha detto Gian Antonio Girelli, componente della XII Commissione Affari sociali Camera all’incontro “Generare innovazione. Creare salute” promosso da Gilead, a Roma.

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