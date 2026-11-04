Sanità, Girelli (Pd): “”Meno burocrazia e più investimenti in prevenzione””

“Investire in prevenzione è indispensabile per garantire la sostenibilità del Ssn. Servono più risorse, meno burocrazia e un’organizzazione capace di rendere accessibili le innovazioni su tutto il territorio. La prevenzione migliora la qualità della vita e riduce i costi futuri.” Lo ha detto Gian Antonio Girelli, componente della XII Commissione Affari sociali Camera all’incontro “Generare innovazione. Creare salute” promosso da Gilead, a Roma.