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Sanità, Buzzetti (Sid): ‘investire in cura e prevenzione diabete consente risparmio sui ricoveri’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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“La spesa per i farmaci rappresenta una quota molto ridotta, non superiore al 5-6%, rispetto a quella per i ricoveri ospedalieri. Nei grandi ospedali italiani, tra i pazienti ricoverati, circa il 35-40% è affetto da diabete. Questo dato fa comprendere quanto la patologia incida sui ricoveri dovuti a complicanze come infarto, ictus, dialisi e complicanze renali. Pertanto, investire oggi nella cura e nella prevenzione del diabete consentirebbe di ottenere, già nel breve periodo, un significativo risparmio sui ricoveri ospedalieri”. Così Raffaella Buzzetti, Past President Sid – Società italiana di diabetologia e presidente Fondazione diabete e ricerca Sid, in occasione dell’incontro promosso oggi al Senato a Roma dal senatore Francesco Zaffini in vista della Giornata Mondiale del Diabete. Intitolato ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, il confronto ha chiamato a raccolta istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema salute.

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