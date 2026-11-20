Italia
Sanità: Alparone (Regioni), ‘Libera professione infermieristica, basta deroghe annuali’
“Occorre superare le deroghe annuali al vincolo di esclusività e introdurre contratti più flessibili. Tra le proposte, l’infermieristica convenzionata nelle Case di comunità e il rafforzamento della medicina territoriale.” Così Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni – Sanità, durante l’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica, organizzata da Fnopi a Montecitorio.