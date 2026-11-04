Sangha è il nuovo album del producer Mace: “Un invito più concreto all’unione tra persone”

(Adnkronos) – Sangha è il nuovo album di Mace, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e vinile (anche autografati) da venerdì 27 novembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Sarà inoltre disponibile una versione del vinile di SANGHA autografato in tiratura limitata che darà accesso alla listening session dell’album in anteprima che si svolgerà il 25 novembre a Milano.

Il termine Sangha in sanscrito significa ‘comunità’ ed è il concetto attorno a cui si sviluppa il nuovo album di Mace. Per l’artista, Sangha rappresenta la comunità di persone di cui ci si circonda, una rete di sostegno reciproco, senza un perimetro troppo netto: somiglia più a un campo magnetico, perché nasce da una inclinazione naturale ad avvicinarsi agli altri per creare qualcosa di più grande e significativo. È l’esatto contrario del fare tutto da soli. Soprattutto, è un cerchio con nessuno al centro, che è forse l’idea più difficile da praticare per chiunque. Dopo Maya, Mace ha portato all’estremo il metodo di lavoro adottato per il precedente album: musicisti, poeti, cantanti, rapper, artisti visivi e amici, oltre 60 persone si sono alternate in una intensa residenza in Toscana. Per 3 settimane la scrittura si è mescolata alla vita in session senza orari e privi di schemi predefiniti. Lavorare così insegna ciò che da soli non si impara, fidarsi dell’intuito degli altri, ascoltare, condividere uno spazio, chiedere aiuto.

“Mi sono circondato di persone magiche ma molto diverse tra loro, che ho selezionato con cura per il loro talento ma anche per la loro energia. Volevo ricreare un piccolo caos autoregolamentato, dare vita a degli intrecci che potessero durare nel tempo e generare nuovi pensieri. Se Maya suggeriva la grande illusione umana di essere entità separate, Sangha è un invito più concreto alla risonanza e all’unione tra le persone, un grido per la sopravvivenza dello spirito collettivo”.

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