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San Siro, Tar boccia ricorsi contro vendita a Inter e Milan

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quinta) ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto dall’associazione Gruppo Verde San Siro, con 200 residenti della zona, contro il Comune di Milano per annullare alcune delibere in cui si stabiliva lo schema per la compravendita dell’area intorno al Meazza. 

La vendita – come si ricorda nella sentenza – è stata il risultato di un lungo percorso iniziato nel 2019, con proposte delle società calcistiche Milan e Inter per la riqualificazione dell’area e la costruzione di un nuovo stadio. Con una complessa motivazione, per il Tar il ricorso è “inammissibile per carenza d’interesse”. 

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