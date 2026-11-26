“Zelensky non si deve permettere di portare la guerra sulla porta di casa nostra perché il Mediterraneo è casa nostra, il cuore dell’Europa, la Libia è vicina a casa nostra, a poche centinaia di chilometri da casa nostra. Già c’è una situazione complessa che stiamo cercando di accompagnare di conflitto in Libia. Io ricordo che il traffico di armi, di droghe, di esseri umani parte spesso dalle coste libiche”. A dirlo il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’Assemblea annuale Anci, in corso a Verona.
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