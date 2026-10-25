Salvini rieletto segretario della Lega con 465 voti: Garavaglia si ferma a 146

(Adnkronos) –

Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega con 465 voti, per Massimo Garavaglia i voti sono stati 146. Sono i risultati del voto del congresso straordinario della Lega che si chiude oggi, domenica 25 ottobre.

“Da oggi basta a chi ha trattato fratelli militanti come nemici, bisogna ripartire con responsabilità. Vogliamo rispetto per le posizioni della Lega, noi non alleati di serie B. Possiamo vincere le prossime elezioni come secondo partito coalizione”, le prime parole di Salvini dopo l’ufficializzazione del risultato.

“Oggi pomeriggio comincia un percorso. Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi, ma lo dico con il massimo rispetto. Ci sono giornalisti che evidentemente non dico che siano costretti, ma lavorano in contesti per i quali il racconto della realtà passa in secondo piano rispetto alla speranza dei padroni di questa testata che sperano che la Lega muoia da 40 anni e per i prossimi 40 anni rimarranno con un palmo di naso”, aggiunge.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)