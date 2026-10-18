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Salvini: “Danni per milioni, riproporremo proposta Lega ‘chi rompe paga’﻿”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Matteo Salvini attacca dopo le proteste e i disordini alle manifestazioni di ieri. “Dopo le vergognose scene di guerriglia urbana degli ultimi giorni, già questa settimana riproporremo in Parlamento, dopo troppi ritardi causati da altri in passato, la proposta della Lega per introdurre una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni a rischio, a copertura degli eventuali danni. Manifestare è un diritto, devastare no. Chi rompe paga”, ha detto Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, “vediamo se qualcuno dirà ancora di no”. 

Salvini, in particolare, si è scagliato contro il candidato sindaco di Milano Lorenzo Pacini, attuale assessore al Municipio 1, che si è schierato al fianco dei manifestanti presi a “manganellate” dalle forze dell’ordine esprimendo solidarietà a chi ha subito “pestaggi”.  

Il video, ripostato e criticato su Instagram dalla candidata alla poltrona di Palazzo Marino Silvia Sardone, vede tra i diversi commenti anche quello di Salvini: “Con queste parole deliranti questo assessore dimostra di essere pericoloso, per sé e per gli altri. Solidarietà ai poliziotti feriti da criminali mentre facevano il loro lavoro” è stato il commento del ministro. 

 

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