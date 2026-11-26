“La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent’anni arriva dai comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli prima. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie. Quindi stiamo costruendo una norma che sia a vantaggio dei comuni”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine dell’Assemblea Anci in corso a Verona.