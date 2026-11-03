Salvini ad Eicma: “L’Italia è un esempio mondiale di innovazione e sostenibilità nelle due ruote”

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto all’inaugurazione dell’83esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, nei padiglioni di Rho Fiera Milano: “È un orgoglio avere la fiera più importante al mondo sulle due ruote. È un settore che cresce e l’Italia è un esempio di innovazione e sostenibilità vera a livello mondiale”.