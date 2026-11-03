Bancali usati e nuovi
Italia

Salvini ad Eicma: “L’Italia è un esempio mondiale di innovazione e sostenibilità nelle due ruote”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
Meno di un minuto

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto all’inaugurazione dell’83esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, nei padiglioni di Rho Fiera Milano: “È un orgoglio avere la fiera più importante al mondo sulle due ruote. È un settore che cresce e l’Italia è un esempio di innovazione e sostenibilità vera a livello mondiale”.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La creatività applicata al ‘verbo’ dei bambini nel ritmo dei racconti di Gianluca Lalli

8 Settembre 2020

Migranti, pescatore Lampedusa: “Stremati e affamati, così li ho salvati”

21 Novembre 2023

Consulenti del lavoro, ecco l’esercito silenzioso dei rimpatriati, 4 giovani su 10 tornano dopo avere lasciato l’Italia non solo per una retribuzione migliore

14 Settembre 2026
benzina

Codacons su benzina: tornano rialzi alla pompa

1 Settembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno