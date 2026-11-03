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Salute, V Congresso Siso: oltre 2500 oculisti a confronto su ricerca, formazione e innovazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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Tre giorni di confronto clinico su ricerca, formazione e innovazione. È il V Congresso Nazionale della Siso, la Società italiana di scienze oftalmologiche Ets, in svolgimento fino al 31 ottobre al Centro Congressi Rome Cavalieri di Roma e a cui è intervenuto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci. L’edizione 2026 vede la partecipazione di 1.059 relatori, oltre 2500 oculisti, 70 aziende e 45 società scientifiche, in un’area espositiva di oltre 2.400 metri quadrati dove sono previsti 148 corsi e simposi, 27 chirurgie in diretta e 11 sale attive in contemporanea. Al centro del Congresso le principali innovazioni in oftalmologia: dalle tecnologie emergenti, alla diagnostica avanzata, all’evoluzione delle terapie e all’integrazione degli strumenti digitali nella pratica clinica.

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