Un percorso assistenziale unificato e una nuova visione dell’aderenza alle terapie, considerata non più come un onere del singolo malato ma come un vero e proprio indicatore della qualità delle cure. È l’obiettivo del Manifesto ‘Il tempo della cura’, presentato a Roma da Fondazione Longevitas nell’ambito di un confronto istituzionale sull’innovazione terapeutica, la longevità e la tenuta del Servizio sanitario nazionale di fronte alle patologie respiratorie croniche, con particolare riferimento ad asma grave e poliposi nasale.