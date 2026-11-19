Salute, Loizzo (Lega): “Più innovazione e ricerca per pazienti con asma grave e poliposi nasale”

“Nel trattamento dell’asma e della poliposi nasale i farmaci biologici long-acting rappresentano una vera rivoluzione. Investire in innovazione e ricerca farmacologica significa migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti”. Lo ha detto Simona Loizzo, XII Commissione Affari sociali alla Camera, partecipando al convegno istituzionale organizzato da Fondazione Longevitas con il contributo non condizionato di Gsk, all’Auditorium del Ministero della Salute a Roma.