Salute, Gemmato (Ministero della Salute): “”Fibromialgia grave nei Lea, rafforzare presa in carico e

“Ssn è in grado di garantire strumenti di cura efficaci per i circa 10 milioni di italiani affetti da malattie reumatologiche. La presa in carico, però, deve essere migliorata e medici di medicina generale e pediatri possono contribuire alla diagnosi precoce” ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, intervenuto all’evento promosso da Apmarr Aps Ets al Ministero della Salute.