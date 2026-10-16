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Salute, Gemmato (Ministero della Salute): “”Fibromialgia grave nei Lea, rafforzare presa in carico e

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“Ssn è in grado di garantire strumenti di cura efficaci per i circa 10 milioni di italiani affetti da malattie reumatologiche. La presa in carico, però, deve essere migliorata e medici di medicina generale e pediatri possono contribuire alla diagnosi precoce” ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, intervenuto all’evento promosso da Apmarr Aps Ets al Ministero della Salute.

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