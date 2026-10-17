Bancali usati e nuovi
Italia

Salute, Gatti (Bayer): ‘Menopausa naturale ma non va sopportata, parlarne con il medico””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

“I sintomi della menopausa come vampate o sonno disturbato possono incidere sulla salute cardiovascolare delle donne e avere anche conseguenze importanti sugli ambiti della loro vita. Il 62,4% delle donne racconta di aver rinunciato ad almeno un’attività o di averla comunque svolta peggio. C’è anche un tema di salute perché comunque le vampate moderate o severe possono essere associate ad un aumentato rischio cardiovascolare. Quindi qui il messaggio importante è quello di non considerare questi sintomi semplicemente come qualcosa da sopportare perché l’hanno sopportato le nostre nonne, le nostre mamme prima di noi, ma parlarne con il proprio medico. Parlarne significa aumentare la consapevolezza e normalizzare i cambiamenti. In Bayer da sempre siamo impegnati nella salute delle donne. Esistono in questo momento diversi approcci che devono essere valutati dal medico sulla base dei sintomi, della storia clinica, delle esigenze, ma anche proprio dalle preferenze di ogni donna. Vogliamo contribuire attraverso l’innovazione e la ricerca a far sì che le donne possano affrontare questa lunga fase della loro vita con soluzioni personalizzate”. Così Simona Gatti, Direttore Medico di Bayer Italia, commentando i dati della survey AstraRicerche per Bayer Italia diffusi in occasione della Giornata mondiale della menopausa.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

X MUNICIPIO: LE PENSIONI DI AGOSTO IN PAGAMENTO DA DOMANI LUNEDÌ 27 LUGLIO

26 Luglio 2020

Firenze, con ‘BlueBalloonChallenge’ cure diabete a bimbi Paesi poveri 

3 Novembre 2023

Vittorio Sgarbi ricoverato, Myrta Merlino: “È debolissimo, situazione medica molto complicata”

5 Ottobre 2026

Editoria, nasce il nuovo notiziario dell’agenzia Italpress dedicato all’ambiente e alla sostenibilità

2 Marzo 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno