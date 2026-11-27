“L’Italia è all’avanguardia nella prevenzione delle malattie neurologiche. La sfida è far sì che la tutela della salute del cervello diventi parte integrante del nostro stile di vita, a ogni età e indipendentemente dalla presenza di patologie neurologiche” ha dichiarato il prof. Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia (Sin), a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health a Roma.