“La firma in Italia dell’accordo che costituisce l’International Alliance ha un significato politico importante, il nostro Paese è stato tra i primi ad implementare quanto indicato dall’Oms, cioè lavorare sulla salute del cervello e sulla prevenzione”, ha dichiarato Matilde Leonardi, componente del Consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia (Sin), a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health a Roma.