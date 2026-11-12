Salute: dai tabù alle disparità, la dimensione sociale dell’igiene

(Adnkronos) – Il senso di comunità e le reti di supporto influenzano molti aspetti della vita delle persone, anche quando si parla di sfere intime come l’igiene. L’accessibilità, i contesti e le strutture sociali modellano l’esperienza delle donne, dalla menopausa alla povertà mestruale: a questo tema è dedicato il terzo episodio di ‘IntimaMente Noi’, vodcast realizzato da Essity in collaborazione con Adnkronos, dal titolo ‘Noi’. A dibattere sui dati emersi dalla ricerca ‘Gli italiani, l’igiene personale e l’igiene intima’, realizzata da Essity con AstraRicerche, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, assessora alla Rigenerazione Urbana ed Educazione; Valerio Mogini, medico chirurgo, Direttore Area sociosanitaria di Croce Rossa Italiana; e Laura Deni, Communications Manager di Essity Italia. Dalla ricerca emerge che l’igiene non è solo una questione personale, ma un vero e proprio criterio di giudizio sociale con il 61,1% delle persone intervistate che dichiara di sviluppare un’impressione negativa duratura di fronte a segnali di scarsa igiene.

L’indagine di AstraRicerche mette in luce la dimensione relazionale e sociale dell’igiene, che è un pilastro della vita di coppia (molto importante per il 67%) e un vero e proprio ‘biglietto da visita’ sociale dal momento che influisce sull’immagine che gli altri hanno di una persona (secondo il 59,1% degli intervistati), migliora le relazioni (secondo il 58%) ed è un segno di rispetto verso gli altri (secondo il 57,6%). L’igiene poi è percepita come un valore da trasmettere: per il 63,8% deve essere insegnata a bambini e ragazzi. “Oggi parlare apertamente di corpo femminile e di igiene personale è ancora un grande tabù – spiega Deni – perché da sempre questi argomenti sono stati discussi e trattati con difficoltà, se non tenuti addirittura sotto silenzio perché considerati temi privati. Basta pronunciare le parole ‘mestruazioni’, ‘menopausa’, ‘incontinenza’ che già ci accorgiamo di come sia difficile trattare di questi temi con normalità o comunque senza associarli ad un senso di imbarazzo e di disagio”.

Per combattere questi tabù è essenziale il contributo di tutti. Le aziende, ad esempio, dice la Communications Manager di Essity Italia, “possono dare un contributo cruciale nel momento in cui investono in campagne non solo di cambiamento del linguaggio, ma anche di educazione o di informazione”. “Laddove si investe – dice – nel creare situazioni dove il linguaggio può essere utilizzato in modo libero, inclusivo e soprattutto nell’ambito della rottura dei tabù, allora diventa davvero un contributo importante. Cito diversi progetti realizzati insieme al Comune di Milano, dedicati agli studenti delle scuole, dove andavamo ad esempio a parlare di mestruazioni, di come questi tabù ancora oggi sono forti e radicati nel percepito comune. Oppure altri progetti più di natura sociale, dove al fianco della Croce Rossa Italiana abbiamo lavorato per le donne vulnerabili con progetti a sostegno della povertà mestruale”.

Fra i temi trattati nel terzo episodio di ‘Intimamente noi’ anche la disparità nell’accesso a prodotti, spazi sicuri e servizi adeguati e il valore delle reti di sostegno, come le Officine della Salute della Croce Rossa, nel garantire un aiuto essenziale alle comunità più vulnerabili. Valerio Mogini spiega ad esempio che si definisce povertà mestruale “l’impossibilità da parte di una persona di poter comprare gli assorbenti o avere accesso ai beni di igiene intima”. “Ovviamente il concetto – prosegue Mogini – che a un primo impatto è prevalentemente economico in realtà nasconde anche una componente culturale e sociale perché in alcuni momenti l’impossibilità ad accedere a questi beni è anche determinata dal contesto culturale e sociale”. Un tema su cui la Croce Rossa Italiana è impegnata direttamente. “L’associazione – dice – si occupa da sempre di portare supporto alle persone vulnerabili: questo significa anche dare l’accesso a quei beni e servizi relativi all’igiene intima, consegnando prodotti che possono essere utilizzati in qualsiasi contesto dalla persona”.

Fondamentale è il ruolo delle istituzioni quando l’igiene può diventare una barriera. “Per superare i tabù e le resistenze e riuscire a dare un messaggio importante, coerente e autorevole, le istituzioni innanzitutto devono collaborare”, dice Anna Scavuzzo. “Gli enti locali, come i Comuni, che hanno come compito quello della promozione della salute, e tutti gli enti che invece si occupano di prevenzione, di cura e di ricerca, devono riuscire ad avere un approccio integrato perché questo fa sì che le persone sentano la cura, l’autorevolezza e la capacità delle istituzioni di proporre loro buone abitudini e soluzioni che siano alla portata di tutti”. “In questo percorso – spiega la vicesindaca di Milano – ci rivolgiamo innanzitutto alle donne di ogni età, a partire dalle bambine e dalle ragazze, ma poi abbiamo bisogno di promuovere delle alleanze anche con gli uomini e credo che in questo percorso le istituzioni possano avere un ruolo importante. Superare i tabù – conclude – significa infatti creare per tutti uno spazio di relazione, di cura e di promozione di benessere che credo oggi sia particolarmente importante”.

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