Salute, cardiologo De Luca: ‘alimentazione e predisposizione determinano livelli Ldl’

I fattori che incidono maggiormente nel determinare i livelli di colesterolo Ldl sono “sostanzialmente due, da una parte c’è l’alimentazione, responsabile del colesterolo esogeno, dall’altra c’è il colesterolo che noi produciamo nel nostro fegato”, legato a componenti genetiche ed ereditarie. Lo ha detto Leonardo De Luca, direttore Cardiologia Fondazione Irccs policlinico di Pavia, intervenendo all’incontro con la stampa, organizzato oggi a Milano da Amgen, ‘Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?’.