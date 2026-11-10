Salute, Barbara (Sioechcf): “”Poliposi nasale richiede monitoraggio frequente, tecnologia aiuta””

“Per vedere i risultati nei pazienti è necessario un monitoraggio frequente e continuativo. La telemedicina e l’intelligenza artificiale ci possono aiutare”. Lo afferma Michele Barbara, presidente Sioechcf – Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale, intervenendo oggi alla Biblioteca del Senato a Roma all’incontro “Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale”.