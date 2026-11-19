“L’innovazione terapeutica degli ultimi anni ha consentito di andare incontro ai bisogni dei nostri pazienti, ma rimangono ovviamente delle criticità. Queste riguardano anche l’accesso ai centri di riferimento dedicati alla gestione di questa patologia, accesso che andrebbe facilitato per intervenire non solo sulla qualità di vita dei pazienti, ma anche sul decorso stesso e sulla storia naturale della malattia”. Lo afferma Nicola Scichilone, presidente eletto Sip – Irs Società italiana di pneumologia – Italian Respiratory Society, all’incontro di Fondazione Longevitas all’Auditorium del Ministero della Salute a Roma, dedicato ai nuovi modelli di aderenza e sostenibilità del Ssn nelle patologie respiratorie croniche.