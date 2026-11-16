Bancali usati e nuovi
Italia

Salus tv n° 45 dell’11 novembre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
1 minuto di lettura

In questo numero: Forum Meridiano Sanità 2026, “Salute driver di competitività su cui investire” Fenilchetonuria, Cefalo (pediatra), ‘terapia farmacologica dai 12 anni può liberare da dieta’ Congresso Sirm 2026: screening in aumento, IA e forte sinergia tra medici e tecnici per il futuro della radiologia Spesa sanitaria, 41 miliardi pagati direttamente dalle famiglie: cresce il rischio di un sistema pubblico-privato a due velocità Farmaceutica, J&J celebra 50 anni di attività in Italia e traccia le priorità per il futuro Diabete, al Senato il confronto su prevenzione, cura e innovazione Studio Impatto di Roche in Italia, ‘718 milioni di euro sul Pil’ Bandi Gilead, oltre 1,2 mln per 62 progetti di ricerca e salute Prevenzione, presa in carico e innovazione: le sfide delle patologie respiratorie in Senato Alla Scala il premio “Lombardia è Ricerca” a Ewan Birney: l’IA contro le malattie cardiovascolari Dai tabù alle disparità, nel terzo episodio del vodcast Intimamente Noi la dimensione sociale dell’igiene intima

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Startup, il robot umanoide di Protom tra protagonisti al Ces di Las Vegas

9 Gennaio 2024

‘Maker Faire Rome – The European Edition’, dal 23 ottobre al ﻿ Gazometro Ostiense

29 Settembre 2026

Ecomondo, i-Foria: Somma, “”La circolarità dipende anche da prodotti progettati per essere riciclati

6 Novembre 2026
Civitavecchia

Anzio, concessionarie evadono il fisco per 25 milioni di euro. Tre arresti e maxi sequestro

19 Gennaio 2018
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno