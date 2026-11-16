Salus tv n° 44 del 4 novembre 2026

In questo numero: Malattie rare, in “Aspettando Mr Hyde” Gianmarco Tognazzi, pazienti e medici raccontano l’angioedema ereditario; Fermiamo la Miopia: esperti a confronto contro l’epidemia visiva nei giovani; One Health Foundation, al ministero della Salute hanno consegnato i primi attestati di certificazione; Emostasi e trombosi, gli esperti riuniti al congresso Siset; V congresso Siso: oltre 2500 oculisti a confronto su ricerca, formazione e innovazione. A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Prevenzione orale, un successo la prima edizione di “CuraSOrriso”. Offerte video-consulenze gratuite con igienisti dentali