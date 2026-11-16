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Salus tv n° 44 del 4 novembre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
Meno di un minuto

In questo numero:   Malattie rare, in “Aspettando Mr Hyde” Gianmarco Tognazzi, pazienti e medici raccontano l’angioedema ereditario;  Fermiamo la Miopia: esperti a confronto contro l’epidemia visiva nei giovani;  One Health Foundation, al ministero della Salute hanno consegnato i primi attestati di certificazione; Emostasi e trombosi, gli esperti riuniti al congresso Siset;  V congresso Siso: oltre 2500 oculisti a confronto su ricerca, formazione e innovazione.   A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Prevenzione orale, un successo la prima edizione di “CuraSOrriso”. Offerte video-consulenze gratuite con igienisti dentali

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