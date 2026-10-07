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Salerno, parto da record: mamma ha 59 anni e papà 70, è nata Francesca Pia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Una bebè da record per l’età dei genitori, “è nata in una struttura ospedaliera di Salerno Francesca Pia, che ha una mamma di 59 anni e da un papà di 70”. Così all’Adnkronos Salute Mario Polichetti, specialista in Ginecologia. “E’ una paziente che ho seguito io con il mio team, oggi la piccola sta bene e anche la mamma. Ho lasciato passare una paio di mesi prima di comunicare il parto per avere certezza che tutto fosse andato nel verso giusto. Per la mamma non c’erano state altre gravidanze prima di questa”, precisa il medico. Oggi Francesca Pia ha raggiunto i 4,5 chili.  

Per Polichetti, “siamo di fronte a un caso davvero eccezionale” anche se ha avuto in passato altri genitori ‘anziani’ “perché ottenere un concepimento a un’età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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