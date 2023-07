“Sadder than it sounds” è il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard!

Dal 21 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Sadder than it sounds” (LaPOP), il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard!, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 14 luglio.

“Sadder than it sounds” è un brano allegro con un testo però contraddittorio, triste, a tratti malinconico. La rottura con il proprio partner lascia sempre il segno, ma non sempre trasmettiamo al mondo come ci sentiamo. “Sono passate già un paio di settimane e la tua voce si fa sempre più distante, me la sto dimenticando”.

Spiega Marco Vitrotti, voce e chitarra ritmica del gruppo a proposito del brano: “Sadder than it sounds è stata una delle prime canzoni scritte con la formazione al completo dei ‘Thanks, Welcome Aboard!’, la prima canzone che ha visto impegnato il nostro Damiano Fabio Gallo al sax. Dopo una rottura con la persona amata ovviamente ci si sente tristi, depressi e malinconici ma non sempre lo vogliamo dare a vedere. Con questa canzone avviene proprio questo: la musica non riflette il testo, la musica è allegra ed energetica ma il testo riflette invece il vero stato d’animo.”

Ascolta ora il brano: https://lapop.lnk.to/sadderthanitsounds

Biografia

Il progetto musicale “Thanks, Welcome Aboard!” nasce a Trieste nel 2018 come duo acustico indie-rock dall’incontro tra l’estro creativo del cantante Marco Vitrotti e l’energia del chitarrista Robert Macovei. Nell’estate del 2020 il gruppo inizia ad aprirsi a nuove sonorità, fino a raggiungere la sua formazione attuale con Damiano Gallo alla tastiera e al sax, Andrea Bensi al basso e Michele Manfredi alla batteria. Negli anni successivi i TWA iniziano a presentare dal vivo la propria musica alla scena triestina, dai locali della città a palchi più affermati come quello del castello di San Giusto, dove partecipano alla finale del Miela Music Contest 2021. La band trova il suo carattere e la sua originalità nelle diverse provenienze e influenze musicali dei membri, che confluiscono nelle storie di vita raccontate nelle loro canzoni.

Dopo “Going crazy”, “Sadder than it sounds” è il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard! disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 luglio 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 21 luglio.

