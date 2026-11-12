Sabaudia, Sperlonga, Terracina: lo stato della fibra sul litorale romano
La diffusione della fibra ottica sul litorale pontino ha conosciuto un’evoluzione significativa negli ultimi anni, accompagnando la trasformazione digitale di un territorio caratterizzato da centri urbani, località turistiche e numerose aree residenziali distribuite lungo la costa. Sabaudia, Sperlonga e Terracina rappresentano tre situazioni interessanti per osservare lo sviluppo della connettività ultraveloce, tra infrastrutture già disponibili, interventi di ampliamento e differenze nella copertura territoriale.
Il potenziamento delle reti si inserisce in un processo nazionale che ha coinvolto anche i comuni di dimensioni più contenute, grazie agli investimenti degli operatori privati e ai programmi pubblici per la riduzione del divario digitale. Tra questi ultimi rientra il Piano Banda Ultralarga, realizzato attraverso Infratel Italia e gli interventi infrastrutturali di Open Fiber, con particolare attenzione alle cosiddette aree bianche, meno interessanti dal punto di vista degli investimenti commerciali.
Connettività veloce e nuove abitudini digitali
L’espansione della fibra modifica anche le possibilità di utilizzo della rete, sia per i residenti sia per chi sceglie queste località per soggiorni più o meno prolungati. Una connessione stabile e veloce permette di lavorare da remoto, utilizzare servizi in streaming, partecipare a videoconferenze e gestire contemporaneamente diversi dispositivi collegati.
Oggi le connessioni potenti vengono sfruttate anche per svago e intrattenimento, soprattutto d’inverno nelle località balneari, quando la bella stagione è alle spalle e non si può godere delle spiagge locali. D’altronde, le attività ludiche che popolano il web si sono moltiplicate negli ultimi anni e si va dalle sessioni multiplayer dei videogiochi ai browser game, passando per le app mobile, ma anche il bingo online e i giochi di carte in rete continuano ad esistere nonostante la tecnologia proponga ormai passatempi più moderni e sofisticati.
A Sabaudia una copertura ancora in espansione
A Sabaudia la diffusione della fibra FTTH, ovvero la tecnologia che porta il collegamento ottico direttamente all’interno degli edifici, presenta margini di ulteriore sviluppo. Secondo i dati della Broadband Map AGCOM riferiti al 30 giugno 2026, la copertura raggiunge circa il 60,9% delle famiglie, pari a 4.536 nuclei su un totale di 7.447.
Sperlonga e il ruolo degli investimenti pubblici
Diversa è la situazione di Sperlonga, comune che rientra nella categoria delle aree bianche. In questi territori, dove gli operatori privati non avevano programmato autonomamente investimenti sufficienti, la realizzazione della rete è stata sostenuta attraverso il Piano Banda Ultralarga.
La rete FTTH di Open Fiber risulta disponibile per l’attivazione presso gli indirizzi raggiunti dall’infrastruttura, con velocità commerciali che possono arrivare fino a 1 Gigabit al secondo. Rimane importante anche il ruolo della FWA, soprattutto per le abitazioni isolate e per le zone periferiche che richiedono interventi di collegamento differenti rispetto ai tradizionali scavi stradali.
Terracina, una delle realtà più avanzate
Tra i tre comuni considerati, Terracina presenta una copertura FTTH più estesa.
Le rilevazioni AGCOM del 30 giugno 2026 indicano che la fibra fino a casa raggiunge circa l’80,7% delle famiglie, corrispondenti a 14.009 unità immobiliari su 17.362.
Il dato evidenzia un livello di diffusione superiore a quello registrato a Sabaudia e testimonia il progressivo consolidamento delle infrastrutture digitali nella città. Accanto alla FTTH è presente anche la tecnologia FTTC, nella quale il collegamento in fibra arriva fino all’armadio stradale, mentre l’ultimo tratto verso l’abitazione utilizza ancora il tradizionale doppino in rame.