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Ryanair provoca, il Genoa risponde: il battibecco social sul gol di De Bruyne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – A quasi una settimana di distanza, non si placano le polemiche intorno a Genoa-Napoli. Il presunto fallo di Kevin De Bruyne, che ha poi firmato il gol del vantaggio azzurro, continua a tenere banco per quello che è visto dal Genoa come un clamoroso errore arbitrale. Non dello stesso avviso però… Ryanair. 

La compagnia aerea low cost, ‘famosa’ per i suoi tweet spesso ironici, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale X il video dell’episodio scrivendo: “Il fallo è solo nella testa di chi ha perso”, facendo capire quindi di non considerare la spinta di De Bruyne su Vasquez irregolare e le lamentele rossoblù eccessive. 

Un messaggio a cui ha risposto, stizzito, il Genoa: “Il bagaglio è solo nella testa di chi l’ha perso. P.S. scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati”. 

 

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