Bancali usati e nuovi
Italia

Russo (UniLink): “”Bene partecipazione trasversale da parte di istituzioni e politici””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Ho apprezzato la partecipazione trasversale dei rappresentanti delle istituzioni e della politica, perché l’importante è che il confronto resti tale. Fino a quando si parla, si troverà una soluzione che sarà la più adeguata e la migliore. Quando non si parla, ci si tira indietro e non ci si confronta, dalle idee si passa alle ideologie. A volte, queste ultime hanno fatto danni. Meglio le idee”. Lo afferma Roberto Russo, Direttore Generale Link Campus University di Roma, partecipando oggi all’Ateneo all’edizione 2026 di ‘60 under 30’, l’evento promosso dall’associazione e dal suo magazine “Politica” in cui i leader politici del futuro vengono premiati e incontrano i politici contemporanei.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Saldi estivi al via, ribassi in tutta Italia ma il caro-vita frena lo shopping

4 Luglio 2026

Anzio: Russo e Brignone, chiedono la convocazione della commissione ambiente

29 Giugno 2019

Strisce blu e nuovo Codice della strada, cosa cambia nel 2026: le nuove regole

3 Settembre 2026

Trullo, fiamme in un’abitazione: evacuati 12 appartamenti

24 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno