Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Russia, Peskov: “Nessun incontro a Mosca fra Putin e il capo della Cia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha incontrato il direttore della Cia John Ratcliffe al Cremlino. Lo ha riferito all’agenzia Interfax Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. “Non ci sono incontri con il presidente”, ha dichiarato il portavoce, rispondendo a una domanda sull’eventualità che Putin intenda ricevere Ratcliffe al Cremlino. 

La giornalista di Cbs News Jennifer Jacobs aveva riferito, citando alcune fonti, che il direttore della Cia si era recato in Russia per dei colloqui. Peskov non ha risposto alla domanda di Interfax sul fatto che il Cremlino fosse a conoscenza di questa visita. 

Il ‘giallo’ è iniziato alle 10, ora locale in Russia, con le segnalazioni relative all’atterraggio di un aereo da trasporto militare statunitense Boeing C-17A Globemaster III, come indicano i dati dei sistemi online di monitoraggio del traffico aereo secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’. 

Secondo questi dati, l’aereo sarebbe decollato dalla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, e transitato per Riga, è atterrato intorno alle 10 ora di Mosca. Come riferito a ‘Tass’ da una fonte dei servizi di controllo del traffico aereo dell’Unione Europea, l’aereo, inizialmente arrivato in Lettonia dalla base militare di Andrews, è effettivamente decollato da Riga dirigendosi verso il confine con la Russia. A bordo, hanno rivelato la Cbs e il giornalista di Axios, Barak Ravid, il numero 1 della Cia. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dalla rete al server nel segno della scalabilità, visione di Abb per Data Center del futuro

4 Giugno 2026

Migranti, accordo Roma-Tirana: Italia gestirà due centri in Albania

6 Novembre 2023

Borussia Dortmund-Roma: orario e dove vedere l’amichevole in tv

15 Agosto 2026

Inchiesta arbitri, pm Milano: “Vuoto probatorio, solo ipotesi e illazioni”

21 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno