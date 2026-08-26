Russia, Peskov: “Nessun incontro a Mosca fra Putin e il capo della Cia”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha incontrato il direttore della Cia John Ratcliffe al Cremlino. Lo ha riferito all’agenzia Interfax Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. “Non ci sono incontri con il presidente”, ha dichiarato il portavoce, rispondendo a una domanda sull’eventualità che Putin intenda ricevere Ratcliffe al Cremlino.

La giornalista di Cbs News Jennifer Jacobs aveva riferito, citando alcune fonti, che il direttore della Cia si era recato in Russia per dei colloqui. Peskov non ha risposto alla domanda di Interfax sul fatto che il Cremlino fosse a conoscenza di questa visita.

Il ‘giallo’ è iniziato alle 10, ora locale in Russia, con le segnalazioni relative all’atterraggio di un aereo da trasporto militare statunitense Boeing C-17A Globemaster III, come indicano i dati dei sistemi online di monitoraggio del traffico aereo secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’.

Secondo questi dati, l’aereo sarebbe decollato dalla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, e transitato per Riga, è atterrato intorno alle 10 ora di Mosca. Come riferito a ‘Tass’ da una fonte dei servizi di controllo del traffico aereo dell’Unione Europea, l’aereo, inizialmente arrivato in Lettonia dalla base militare di Andrews, è effettivamente decollato da Riga dirigendosi verso il confine con la Russia. A bordo, hanno rivelato la Cbs e il giornalista di Axios, Barak Ravid, il numero 1 della Cia.

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