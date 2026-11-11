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Russia, morto improvvisamente l’ambasciatore negli Usa Alexander Darchiev

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
L’ambasciatore russo a Washington, Alexander Darchiev, è morto improvvisamente all’età di 66 anni. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri russo secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’. “I vertici e il personale del Ministero degli Esteri russo annunciano con profondo dolore che Alexander Darchiev, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa negli Stati Uniti, è deceduto improvvisamente l’11 novembre, all’età di 66 anni”, si legge in una nota del Ministero. 

Darchiev, ricorda il ‘Moscow Times’, ha sostituito Anatoly Antonov come ambasciatore negli Stati Uniti all’inizio del 2025, in un contesto di improvviso disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia dopo il ritorno al presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Diplomatico esperto, Darchiev ha precedentemente lavorato presso l’ambasciata russa a Washington alla fine degli anni 2000, prima di ricoprire incarichi al ministero degli Esteri. Successivamente ha trascorso sei anni come ambasciatore russo in Canada e ha guidato per quattro anni il Dipartimento Nord America del ministero. 

Darchiev era un protetto di Yury Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferito da Boris Bondarev, ex diplomatico russo a Ginevra che si è dimesso pubblicamente per protestare contro l’invasione dell’Ucraina. Al momento della sua nomina, gli osservatori avevano affermato di non ritenere probabile che Darchiev potesse esercitare una grande influenza, dato che negli ultimi anni Mosca e Washington hanno gestito la maggior parte delle questioni importanti a un livello più alto. Il Cremlino non ha commentato immediatamente la scomparsa di Darchiev. Anche i funzionari statunitensi non hanno rilasciato finora alcuna dichiarazione. 

internazionale/esteri

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