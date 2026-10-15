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Russia, arrestato cittadino svedese: è accusato di preparare attentati contro siti militari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La Russia ha annunciato l’arresto di un cittadino svedese accusato di aver “attraversato illegalmente” il confine russo con l’intento di preparare attentati contro siti militari. L’uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l’età, è stato arrestato nella regione di Pskov (nord-ovest), non lontano dal confine con la Lettonia, hanno dichiarato i servizi di sicurezza russi, citati dall’agenzia di stampa statale Tass. “Si recava in Russia al fine di commettere attentati e atti di sabotaggio contro siti militari”, secondo la stessa fonte. 

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