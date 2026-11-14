Rugby, oggi Italia-Argentina: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Italia torna protagonista nel Nation Championship. Oggi, sabato 14 novembre, la Nazionale azzurra sfida l’Argentina – in diretta tv e streaming – allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella nuova giornata del torneo di rugby. La squadra allenata dal ct Quesada è stata battuta con un netto 66-7 nel primo impegno della competizione ed è chiamata al riscatto.

Italia-Argentina è in programma oggi, sabato 14 novembre, alle ore 12.40. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibile anche in chiaro su TV8. In streaming si potrà inoltre seguire sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

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