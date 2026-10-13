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Rsv, D’Avino (Fimp): “Immunizzazione con clesrovimab dai pediatri di famiglia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Dal primo di ottobre i pediatri di famiglia immunizzano tutti i nati dal primo aprile al 30 settembre dell’anno in corso per l’infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv). Questo significa che si avrà uno strumento in più, un ulteriore anticorpo monoclonale, che consentirà di ridurre non solo le bronchioliti da virus, ma anche i passaggi in terapia intensiva dei lattanti ospedalizzati”. Lo ha detto Antonio D’Avino, presidente Fimp – Federazione italiana medici pediatri, all’incontro con la stampa promosso oggi a Roma da Msd Italia in occasione del’approvazione da parte di Aifa – Agenzia italiana del farmaco dell’anticorpo monoclonale clesrovimab, prima e unica opzione preventiva contro l’Rsv nei neonati in Unione europea che non richiede l’adattamento del dosaggio in base al peso. 

“Tale strumento – prosegue D’Avino – è certamente utile perché va a impattare meno sull’economia familiare. Basti pensare a quante giornate di lavoro i genitori sarebbero costretti a perdere nei casi di ospedalizzazione del neonato e, più in generale, alle problematiche generiche di vita familiare. L’immunizzazione si rivela uno strumento utile anche da questo punto di vista”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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