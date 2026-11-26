Architettura, a Venezia la cerimonia conclusiva dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026; Società: Nespresso presenta ‘Fuori Luogo’, il nuovo esperimento sociale sul tema delle discriminazioni; Ai, promuovere un ecosistema digitale sicuro: Pulsee Luce e Gas traccia la rotta; Peroni NovembHer, arrivano i inviati BeHer: il ricavato sostiene Fondazione Libellula; Bar italiani, mercato da 23 miliardi ma margini sotto pressione: i dati del 1° Forum Fipe; Il contributo di Sace nella diplomazia aziendale’, a Roma l’evento di Fondazione Aises e Spes Academy; Tabacco: cresce la produzione clandestina e la diffusione delle vendite illegali online di prodotti di nuova generazione; Nutrizione, kéfir: occorre più trasparenza, solo il 20% dei prodotti così denominati lo è davvero ; Università: al Centro Studi Americani confronto su leadership e innovazione negli Usa; Le stelle del pattinaggio alla Fiera Ice Arena di Milano.