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Rotocalco n° 45 dell’11 novembre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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Stati Generali dell’educazione, a Roma confronto su bullismo e disagio giovanile; Fiere, al via Eicma 2026: l’edizione più grande di sempre con 10 padiglioni; Fondazione Bracco celebra 10 anni di ‘100 esperte’ e presenta il Capolavoro per Milano 2026; Zootecnica del futuro, nasce il Manifesto tra scienza e sostenibilità; Ecomondo, prodotti assorbenti: il riciclo si costruisce lungo tutta la filiera; Ecomondo, Plures: i cassonetti intelligenti fanno risparmiare fino al 30% e portano la differenziata all’80%; Cortei: Maran (Pd), ‘opinione giovani formata sui social, analizzare algoritmi’.

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