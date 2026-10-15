Roth (Novo Italia): “”Per noi significa creare valore per le persone””

“Il valore concreto della sostenibilità risiede nel creare valore per le persone, per la società e per l’ambiente. Su questi tre pilastri Novo fonda il proprio impegno nella continua ricerca e innovazione di soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, di impattare positivamente sulla società in cui viviamo e di sostenere l’ambiente. Questo assume particolare importanza quando parliamo di malattie croniche, come ad esempio il diabete. Oggi in Italia 4 milioni di persone soffrono di diabete e il 90% di queste è affetto da diabete di tipo 2, una patologia che causa 75.000 decessi l’anno e ha un impatto economico sul Servizio sanitario nazionale di oltre 20 miliardi. L’Oms riconosce ai fattori ambientali una responsabilità del 24% nell’aumento delle cronicità. A maggior ragione, di fronte a questi numeri, mettere a disposizione soluzioni efficaci e sicure, capaci anche di incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone e di migliorare l’ambiente, è fondamentale”. Lo ha detto Isabella Roth, Associate Director External Communication & Sustainability Novo Italia, all’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.