“Grazie a questo accordo c’è la possibilità di visionare in tempo reale quello che sta succedendo all’interno delle stazioni, perché il fattore tempo in materia di prevenzione è fondamentale, quindi per la sicurezza.”. A dirlo Pier Antonio Rossetti, presidente di FerrovieNord, durante l’incontro con la stampa, a Palazzo Lombardia a Milano, dedicato all’accordo siglato tra FerrovieNord, Regione, diversi Comuni lombardi, le questure e le prefetture. L’accordo consente ai comandi della Polizia Locale di poter accedere in tempo reale alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni.